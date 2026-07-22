Азербайджан и Чехия обсудили возможности развития сотрудничества в агропромышленном комплексе, химической промышленности и энергетике, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети X.

По словам Джаббарова, в ходе встречи с заместителем председателя совета директоров чешской группы компаний Agrofert Петером Сингром стороны обсудили укрепление деловых связей между Баку и Прагой, инвестиционные возможности страны, а также перспективы запуска совместных проектов.

«Мы также рассмотрели возможности сотрудничества в агропромышленном комплексе, химической промышленности и энергетическом секторе», – отметил министр.