Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) станет центральной темой Германо-азербайджанской конференции по вопросам связности, которая состоится 6 октября в Баку.

Как сообщили в Азербайджано-германской торговой палате, мероприятие организовано совместно с правительством Азербайджана и будет посвящено привлечению инвестиций в инфраструктуру, транспорт, логистику, зеленую энергетику и цифровизацию.

В палате отметили, что выгодное географическое положение Азербайджана между Европой и Центральной Азией, а также его ключевая роль в развитии Среднего коридора открывают новые возможности для расширения сотрудничества между азербайджанским и германским бизнесом.

В числе основных направлений взаимодействия названы развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры, внедрение цифровых логистических решений, совершенствование устойчивых цепочек поставок и сокращение сроков транзитных перевозок.