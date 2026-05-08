Азиатский банк развития (АБР) запускает масштабный проект модернизации пограничных пунктов в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, и Азербайджан станет одним из ключевых участников проекта.

По данным АБР, речь идет о новой региональной программе «Модернизация границ в целях интеграции, логистики и развития» — BUILD, направленной на создание «пограничных пунктов нового поколения» с применением цифровых технологий, климатически устойчивой инфраструктуры и современных логистических решений.

В отчете АБР говорится, что Азербайджан вошел в число стран-участниц программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) наряду с Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Китаем и другими государствами региона. Особое внимание в программе уделяется развитию международных транспортных коридоров и ускорению грузопотока между Европой и Азией.

Одним из приоритетных проектов может стать совместный азербайджано-грузинский пограничный пункт «Шелковый путь». Он рассматривается как один из наиболее подготовленных к реализации объектов в рамках новой инициативы.

В АБР отмечают, что существующие в регионе погранпункты представляют серьезное препятствие для торговли и транзита. Пункты контроля границ в регионе CAREC остаются узкими местами для трансграничных перевозок и логистики, повышая транспортные издержки, замедляя региональный экономический рост и ограничивая торговлю, инвестиции и рыночную интеграцию. Это подтверждает мониторинг, который АБР проводит с 2010 года.

Так, в 2023 году среднее время, затраченное на таможенное оформление на границе, составило 11 часов по автодороге и 29,3 часа на железнодорожной сети. Средние затраты достигли $131 для автомобильных и $225 для железнодорожных пунктов контроля границ. Но новая программа должна сократить время ожидания на границе, снизить логистические расходы и повысить эффективность международных перевозок.

Для Азербайджана проект имеет стратегическое значение. Республика уже играет важную роль в международных транспортных маршрутах Восток–Запад и Север–Юг. Модернизация пограничной инфраструктуры позволит еще больше укрепить позиции страны как транзитного и логистического хаба региона.

Надо отметить, что кроме строительства и модернизации инфраструктуры, программа предусматривает внедрение цифровых систем контроля, унификацию таможенных процедур, повышение уровня безопасности и развитие совместного управления пограничными переходами между соседними странами.

Отдельный акцент делается на климатической устойчивости объектов, использовании современных технологий и привлечении частного сектора. Также в рамках инициативы будут организованы обучающие программы для государственных структур, занимающихся управлением границами и логистикой.

Общий бюджет технической помощи на первом этапе составляет $1,25 млн. Средства выделяются АБР и Фондом подготовки климатических и устойчивых проектов. Ожидается, что сама программа BUILD будет официально утверждена уже в июне 2026 года.