В Турции в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) допускают возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов уже в ноябре. Об этом сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на источники в партии.

По информации издания, власти рассматривают пакет масштабных социальных мер, направленных на поддержку пенсионеров и граждан с низкими доходами. В частности, обсуждается повышение минимальной пенсии до 36 тыс. лир, а также введение новых субсидий на оплату коммунальных услуг, аренду жилья и других социальных льгот.

Как отмечает Cumhuriyet, после реализации этих мер руководство страны может объявить о проведении досрочных выборов, рассчитывая на рост общественной поддержки.

При этом окончательное решение пока не принято. По данным источников, внутри ПСР сохраняются разногласия: часть партийного руководства считает проведение выборов до стабилизации экономической ситуации рискованным, тогда как другие выступают за их скорейшее проведение после запуска социальных программ.

Окончательное решение будет принимать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее турецкий лидер выступил за подготовку новой конституции, заявив о необходимости привести основной закон страны в соответствие с современными политическими реалиями.