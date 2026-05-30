В Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что в Баку и на Абшеронском полуострове 31 мая ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков.

Однако ночью в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха составит ночью +14…+16°C, днем +22…+27°C.

Атмосферное давление понизится с 760 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60–70 %, днем — 45–55 %.

В некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные осадки, грозы, возможен град. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться. Температура воздуха составит ночью: +14…+17°C, днем +25…+29°C. В горных районах ночью +7…+12°C, днем:+15…+20°C, местами до +25°C.