В Азербайджан в январе–марте текущего года из стран Ближнего Востока прибыли 38 414 туристов, сообщает Report. Это на 13,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За три месяца наибольшее число туристов среди стран региона прибыло из Саудовской Аравии — 12 126 человек, что на 13,6% больше в годовом сравнении.

Из Израиля прибыли 8 972 туриста (+18,1 %), из Кувейта — 4 751 (-25,1 %), из ОАЭ — 4 750 (-54,4 %), из Омана — 2 513 (-33 %).

В целом в I квартале текущего года в Азербайджан прибыли 484,4 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 172 стран, что на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.