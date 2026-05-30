Администрация Дональда Трампа нашла оригинальный способ подготовить Вашингтон к празднованию 250-летия США этим летом. Как сообщает издание NOTUS, на четыре знаменитые бронзовые статуи лошадей у Линкольновского мемориала нанесут сверхтолстый слой сусального золота высшей пробы (23,75 карата).

Деньги на этот роскошный апгрейд — а это без малого 5 миллионов долларов — забрали из бюджета Службы национальных парков США.

Контракт на позолоту скульптурных групп «Искусство войны» (Arts of War) и «Искусство мира» (Arts of Peace) был отдан мэрилендской студии в середине апреля в обход стандартного конкурса. Департамент внутренних дел объяснил такую спешку желанием завершить проект строго к 4 июля.

Пока одни критикуют нецелевые траты, администрация президента заявляет о выполнении лозунга «Обещания даны — обещания выполняются».

«Президент Дональд Трамп выполняет свое обязательство сделать Вашингтон безопасным и красивым… Администрация заботится о том, чтобы столица снова превратилась в то грандиозное место, каким она и задумывалась», — прокомментировали в Департаменте внутренних дел.

На заседании кабинета министров 27 мая Трамп также радостно добавил, что они с министром внутренних дел Дугом Бургумом «отлично проводят время», переосмысляя исторические памятники столицы. Следующий на очереди — центральный фонтан Мемориала Второй мировой войны, бассейн которого Трамп пообещал перекрасить, так как он «в довольно плохом состоянии».

Архитектурная «перезагрузка» Вашингтона в стиле Трампа

Позолоченные кони — лишь верхушка айсберга в масштабных планах президента переделать город:

Триумфальная арка: В октябре 2025 года Трамп представил проект 76-метровой триумфальной арки (в стиле парижской) между Арлингтонским кладбищем и Мемориалом Линкольна. Федеральная комиссия по искусствам, куда Трамп назначил своих людей, проект уже одобрила, несмотря на судебные иски от ветеранов.

Перестройка Белого дома: Историческое Восточное крыло Белого дома было снесено, чтобы освободить место для гигантского бального зала стоимостью в миллионы долларов. Часть исторического Розового сада закатали в асфальт, а интерьеры и экстерьер резиденции активно переделываются.

Битва за Кеннеди-центр: В декабре совет попечителей Кеннеди-центра проголосовал за добавление имени Трампа на фасад здания рядом с именем Джона Ф. Кеннеди. Однако в пятницу, 29 мая, федеральный суд обязал убрать имя Трампа в течение двух недель и заблокировал его планы полностью перестроить культурный центр.

Октагон на Южной лужайке

Пока суды разбираются с памятниками, на Южной лужайке Белого дома полным ходом идет другое строительство. Там возводят арену для Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Уже 14 июня — прямо в 80-й день рождения Дональда Трампа — там пройдет закрытый турнир по смешанным единоборствам под патриотичным названием «UFC Freedom 250».