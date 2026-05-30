Во Франции около 100 000 студентов из стран, не входящих в Европейское экономическое пространство, лишатся персонализированной помощи на оплату жилья (APL) с 1 июля 2026 года. Об этом Euronews сообщил источник в Кассе семейных пособий (CAF), близкий к этому делу и ссылающийся на продолжающиеся министерские согласования

Решение, распространяющееся на всю территорию Франции, коснется иностранных студентов — граждан стран, не входящих в Европейский союз, — которые не получают стипендий, назначаемых по социальным критериям.

Эта реформа, включённая в закон о бюджете, была принята под лозунгом необходимости сдерживать государственные расходы и в начале года одобрена Конституционным советом, несмотря на критику со стороны левой оппозиции и неправительственных организаций.

При рассмотрении законопроекта законодатели, впрочем, заверяли, что не намерены «ставить под сомнение» уже приобретённые права получателей этих выплат. Окончательные правила будут уточнены в постановлении о применении закона, которое, по словам представителя CAF, должно быть опубликовано «в самый последний момент», прямо накануне вступления реформы в силу 1 июля.

Согласно опросу Федерации общих студенческих ассоциаций (FAGE), около 22% студентов живут менее чем на 100 евро в месяц после оплаты аренды. Почти 38% располагают менее чем 150 евро в месяц на питание, транспорт и поддержание социальной жизни. В итоге каждый второй студент живёт менее чем на 200 евро в месяц после того, как заплатит за жильё.