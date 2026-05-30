Кандидат в премьер-министры Армении от блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян подал иск против спикера парламента страны Алена Симоняна, требуя опровержения его заявлений и компенсации в размере около $15 тыс. Об этом сообщают армянские СМИ.

Поводом для обращения в суд стала публикация Симоняна в социальных сетях от 18 мая. В ней спикер парламента призвал правоохранительные органы оценить, «насколько допустимо с правовой точки зрения, чтобы сотрудник службы внешней разведки другой страны основал в Армении партию и занялся политической деятельностью».

Иск был подан в суд 29 мая. В заявлении утверждается, что высказывания Симоняна не соответствуют действительности, наносят ущерб чести и достоинству истца и носят клеветнический характер.

Ранее Карапетян уже подавал другой иск — против партии «Гражданский договор» и Общественного телевидения Армении. Поводом стал предвыборный ролик правящей партии, в котором в адрес Карапетяна выдвигались обвинения в «подстрекательстве к войне», «покупке голосов» и «работе в качестве иностранного шпиона».

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня. В них участвуют 16 партий и два блока, включая блоки «Армения» и «Сильная Армения».