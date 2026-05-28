Переговорщики из США и Ирана достигли договоренности о 60-дневном меморандуме, предусматривающем прекращение огня и начало переговоров по ядерной программе, сообщает Axios.

Вместе с тем портал отмечает, что американский президент Дональд Трамп пока окончательно его не одобрил.

По информации американских чиновников, меморандум предусматривает «неограниченный» проход судов через Ормузский пролив — без взимания пошлин и задержаний со стороны иранских сил. В свою очередь, Тегеран в течение 30 дней должен будет удалить все мины из акватории пролива. США, как ожидается, снимут военно-морскую блокаду пролива, причем этот процесс будет осуществляться «пропорционально восстановлению коммерческого судоходства».

Как отмечает Axios, документ также содержит обязательство Ирана отказаться от разработки ядерного оружия. По словам источников, одним из первых вопросов на переговорах станет утилизация иранского высокообогащенного урана.

США готовы обсудить смягчение санкционного режима против Ирана, а также разблокировку ранее замороженных средств.