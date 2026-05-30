Министр обороны США Пит Хегсет заявил о формировании «настоящей дружбы» между Вашингтоном и Исламабадом, отметив вклад руководства Пакистана в усилия по урегулированию конфликта, связанного с ситуацией в Иране, сообщает Al Jazeera.

Выступая на полях международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, Хегсет подчеркнул, что отношения между США и Пакистаном приобретают «неожиданный и позитивный характер».

По его словам, начальник штаба армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир и премьер-министр Шехбаз Шариф сыграли важную роль в поддержке переговорных процессов.

Глава Пентагона также заявил, что укрепление отношений между двумя странами отражается в более широком контексте региональной дипломатии, включая усилия по посредничеству в урегулировании напряженности между Индией и Пакистаном в прошлом году.