Нестабильные погодные условия, продолжающиеся с прошлых суток на территории Азербайджана, привели к серьезным последствиям в Сиязанском районе.

В результате непрерывных осадков в районе в очередной раз сошел сель. В результате сильного селевого потока был полностью разрушен мост, соединяющий районный центр Сиязань с селом Кичик Хамия. Конструкция не выдержала напора воды и обрушилась.

В итоге основной путь, ведущий в населенный пункт, оказался перекрыт. Жители села вынуждены пользоваться объездными маршрутами, что значительно усложнило передвижение.

Ситуация особенно затруднила повседневную жизнь сельчан, включая доступ к образовательным учреждениям и другим социальным услугам.

На месте происшествия продолжаются работы по оценке ущерба и возможной организации временного транспортного сообщения.