Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают работы по ликвидации последствий нестабильных погодных условий, зафиксированных на территории страны. Об этом сообщает Minval со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, спасательные подразделения в непрерывном режиме устраняют последствия сильного ветра, поваливший деревья на автомобильные дороги и жилые дома.

Кроме того, проводятся работы по очистке затопленных участков от воды и обеспечению безопасности на пострадавших территориях.

В МЧС отметили, что мероприятия по ликвидации последствий непогоды продолжаются.