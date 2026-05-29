Вооруженные силы Ирана запустили серию ракет с территории южных районов страны, сообщает агентство Fars.

По его информации, точные цели ракетного залпа остаются неизвестными.

При этом агентство со ссылкой на источники сообщает о том, что существует вероятность «столкновений в водах Персидского залива».

Позже Fars сообщило, что военно–морские силы вблизи Ормузского пролива произвели предупредительные выстрелы по четырем судам–нарушителям, которые пытались пройти через стратегический пролив без предварительного согласования.

Тем временем агентство Tasnim отмечает, что зафиксированные местными жителями звуки взрывов напрямую связаны с военными столкновениями на море.