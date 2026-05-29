Сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена очередная партия пшеницы и удобрений.

Как сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги», со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кясик будут отправлены четыре вагона с пшеницей общим весом 280 тонн и 4 вагона с удобрениями весом 277 тонн.

Ранее транзитом через Азербайджан из РФ в Армению было отправлено более 28 тыс. тонн пшеницы, свыше 4 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи.

Кроме того, из Азербайджана в Армению экспортируются нефтепродукты. На сегодняшний день в Армению поставлено более 10 тыс. тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.