Наследный принц Ирана в изгнании Реза Пехлеви прибыл в Одессу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На опубликованных в Сети кадрах видно, что сразу по прибытии принц встретился с народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко. Визит Пехлеви связан с его участием в Черноморском форуме по безопасности, организатором которого выступает Гончаренко.

Реза Пехлеви — сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году в результате исламской революции. Пехлеви позиционирует себя как политический лидер переходного периода и как «голос иранцев за пределами страны».