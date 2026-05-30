Межгосударственный диалог России и Германии находится «ниже плинтуса», предпосылок для его возобновления нет. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«У нас диалог с Германией отсутствует полностью. Говорить, что реваншистские заявления [властей ФРГ] могут его как-то еще осложнить было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно, он находится уже ниже плинтуса, — подчеркнул он. — Я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы у нас завязывался какой-либо диалог с Германией», — сказал он.