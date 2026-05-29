Президент России Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз, если РФ не сможет ввозить к себе данные товары.

Глава государства указал, что фитосанитарные нормы в странах ЕАЭС гораздо более жесткие, чем в Евросоюзе.

«Но продукция сельского хозяйства [из Армении] идет на наш рынок, мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их [фитосанитарные нормы ЕС] и признаем, удовлетворимся. Может быть — нет. Надо посмотреть. Куда это пойдет, товар [из Армении], ну, скажем, то же вино, — в Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Надо подумать», — отметил Путин.