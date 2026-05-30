Высокопоставленные военные представители США и Кубы провели редкую встречу на территории базы Гуантанамо на фоне ухудшения отношений между двумя странами, сообщает AFP.

Как сообщил Южный командный центр США, глава Южного командования генерал Фрэнсис Донован встретился с кубинским генералом Роберто Легра Сотолонго для краткого обсуждения вопросов оперативной безопасности. Встреча прошла в районе периметра американской военно-морской базы в Гуантанамо.

По данным американской стороны, Донован также провёл оценку безопасности объекта, обсудив с руководством базы вопросы защиты военнослужащих, их семей и поддержания боеготовности.

Министерство Революционных вооружённых сил Кубы назвало встречу позитивной и сообщило, что стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты между военными структурами.

Переговоры состоялись на фоне резкого роста напряжённости между Вашингтоном и Гаваной. Администрация Дональда Трампа усилила давление на Кубу, включая санкционные меры и ограничения поставок топлива, что усугубило экономические трудности на острове.

По данным Reuters, визит Донована стал первой подобной встречей главы Южного командования США с кубинскими военными за многие годы. Он последовал за недавним визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Гавану.

На этом фоне в Кубе усиливаются опасения по поводу возможной дальнейшей эскалации отношений с США, тогда как обе стороны публично подчёркивают важность сохранения каналов связи между военными ведомствами.