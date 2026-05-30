Международный аэропорт Мюнхена закрыли из-за появления в небе неопознанного объекта, предположительно, беспилотника.

Об этом изданию Bild сообщил представитель Федеральной полиции Штефан Байер.

«Около 9 утра пилоты заметили подозрительный объект», — отметил он.

На обеих взлетно-посадочных полосах движение приостановлено, полиция проводит масштабную операцию. Сотрудники полиции проверяют наличие каких-либо дополнительных улик, связанных с БПЛА. Также задействован вертолет.

В целях безопасности полеты временно приостановлены. В настоящее время неясно, как долго продлится приостановка.