ООО «Азералюминий» в настоящее время работает над получением углеродного сертификата.

Как сообщает Report, механизм углеродного пограничного регулирования (CBAM), введенный ЕС с 2026 года, знаменует начало нового этапа в мировой алюминиевой промышленности. Его цель — сохранение климатических обязательств Европейского союза.

После вступления механизма в силу в 2026 году предприятия, поставляющие алюминий на рынок ЕС, начали процедуру получения углеродных сертификатов и подготовку отчетности по эмиссионным показателям своей продукции.

«В соответствии с требованиями CBAM стимулирование использования возобновляемых источников энергии в производстве алюминия с целью сокращения углеродного следа будет способствовать повышению конкурентоспособности азербайджанской алюминиевой продукции на международных рынках и открывает для нас новые возможности. В частности, развитие проектов в области возобновляемой энергетики может стать конкурентным преимуществом для «Азералюминия» на европейском рынке: за счет использования гидроэнергетических ресурсов выбросы CO₂ на предприятии составляют не более 2 тонн на тонну выпущенного алюминия.

Напомним, что ООО «Азералюминий» создано на базе ОАО «Азербайджанский алюминий», которое ликвидируется в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о ряде мер по обеспечению развития горнодобывающей (металлические руды) и металлургической промышленности в Азербайджане от 1 апреля 2026 года.