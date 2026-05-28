Армянская сторона в неформальном порядке сообщила о нежелательности включения ряда граждан России в состав наблюдательной миссии на июньских выборах в республике, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Списки российских наблюдателей были направлены в установленном порядке для проведения аккредитационных мероприятий. Все, как требовала армянская сторона. К сожалению, действительно, армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии. Речь идет о трех депутатах Госдумы, представителе избиркома Карачаево-Черкесской Республики», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что официального ответа относительно мотивов такого решения Москва не получила.

«Это решение вызывает у нас глубокое сожаление и непонимание. Более того, мы не готовы принять такую логику и будем учитывать произошедшее в дальнейшей работе с Ереваном», – сказала представитель МИД.