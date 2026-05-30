Американский президент Дональд Трамп вышел из двухчасового совещания в Ситуационной комнате, не предоставив никакой новой информации относительно обещанного им «окончательного решения» по Ирану.

Об этом Politico заявил представитель Белого дома.

Это совещание состоялось после того, как Трамп выдвинул обширный перечень условий соглашения, призванного положить конец войне в Иране.

«Совещание в Ситуационной комнате завершилось; оно длилось примерно два часа. Президент Трамп заключит соглашение только при условии, что оно будет выгодным для Америки и будет соответствовать его красным линиям. Иран никогда не может обладать ядерным оружием», – сказал представитель Белого дома.

Слова Трампа об «окончательном решении» прозвучали на фоне неопределенности относительно статуса соглашения, которое продлило бы действующее прекращение огня на 60 дней, в течение которых, по данным СМИ, Иран и США обсуждали бы будущее ядерной программы Тегерана.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты и Иран очень близки к заключению меморандума о взаимопонимании, но американский президент еще не одобрил документ.

А министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в настоящее время «любое соглашение» с Ираном «будет выгодным».