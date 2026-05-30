Украинские ударные дроны теперь способны преодолевать 3500 км, что делает доступной для поражения любую цель вплоть до Урала, сообщили в Главном управлении разведки Украины (ГУР).

По данным, если ранее дальность полета в 1000 километров считалась значительным достижением, то в настоящее время украинские ударные дроны способны поражать цели на расстоянии более 3500 километров.

В последние месяцы, как отмечается, украинский военно-промышленный комплекс представил ряд новых разработок, включая ударные дроны Hell и Fierce, предназначенные для глубоких рейдов по военным объектам.