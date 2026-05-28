Удар по Киеву, о возможности которого ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент. Об этом заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», – указал Шойгу.

По его словам, у России «для этого есть все».

Секретарь российского Совбеза также добавил, что предупреждение послам иностранных государств покинуть Киев является «совершенно серьезным и осознанным».

Шойгу также подчеркнул, что Москва уже показала силу возможных ударов по Киеву.