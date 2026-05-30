Иранские военные заявили, что за последние 24 часа через Ормузский пролив прошло 20 судов при координации сил страны, сообщает Al Jazeera.

По данным агентства, заявление было сделано военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые подчеркнули, что проход судов был организован при участии иранской стороны.

Ормузский пролив является одним из ключевых мировых морских маршрутов, через который осуществляется значительная часть глобальных поставок нефти и газа.

Подробности о типах судов и их принадлежности не уточняются.