Мощный взрыв во Флориде на стартовой площадке компании Blue Origin, что может существенно повлиять на планы США по возвращению астронавтов на Луну к 2028 году и созданию лунной базы. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, ракета, на которую рассчитывало NASA для реализации лунных миссий, взорвалась в четверг вечером на космодроме на мысе Канаверал. Инцидент нанес серьезный ущерб стартовой инфраструктуре компании и, вероятно, приведет к многомесячным ремонтным работам.

Blue Origin планировала в этом году запуск ключевой миссии на ракете New Glenn, однако теперь сроки могут быть сдвинуты. В рамках программы NASA Artemis III компания должна была участвовать в тестировании лунных посадочных модулей.

Представители американских властей и космического агентства заявили, что инцидент требует тщательного расследования. Глава NASA отметил, что работа с новыми тяжелыми носителями является сложной задачей, а агентство будет взаимодействовать с партнерами для оценки последствий и возобновления запусков.

По оценкам бывших чиновников NASA, восстановление инфраструктуры и подготовка к новым испытаниям могут задержать участие Blue Origin в лунной программе как минимум на год.

В результате инцидента NASA, как отмечается, может в большей степени опираться на компанию SpaceX, что повышает зависимость агентства от одного подрядчика в реализации программы Artemis.

Blue Origin заявила, что все сотрудники в безопасности, и компания намерена восстановить поврежденную инфраструктуру и продолжить работу.