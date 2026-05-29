Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Зеленый энергетический коридор» вступила в завершающую фазу.

Как сообщает Report со ссылкой на совместное предприятие «Зеленый энергетический коридор» (GECO, Black Sea Energy), данная информация была озвучена на семинаре, организованном в штаб-квартире компании CESI.

В мероприятии приняли участие делегации Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии, а также представители GECO Power Company и CESI. На протяжении двух дней участники вели активные обсуждения технических и стратегических аспектов проекта по мере приближения технико-экономического обоснования к финальному этапу.

В рамках дискуссий были проанализированы текущее состояние экономических расчетов и оценки соотношения затрат и выгод, основные достигнутые результаты, а также открытые вопросы, нуждающиеся в дополнительной координации между государствами-участниками. Помимо этого, был проведен углубленный технический анализ базовых допущений проекта и итогов моделирования, охватывающий вопросы интеграции в энергосистему, функционирование инфраструктуры HVDC и различные технические сценарии создания коридора.

Участники семинара также затронули тему маршрутизации проекта, включая нерешенные технические аспекты, замечания со стороны стран-участниц и дальнейшее совершенствование предложенных маршрутов. В ходе мероприятия были изучены различные потенциальные бизнес-модели проекта — регулируемая, рыночная и гибридная, а также предварительные итоги финансовой оценки и возможные схемы привлечения финансирования. Семинар завершился обобщением достигнутых ключевых результатов и определением последующих шагов на пути к финализации технико-экономического обоснования.

Отметим, что реализация данного проекта предусматривается в рамках подписанного в 2022 году в Бухаресте соглашения о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи «зеленой энергии» между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией. Этот документ стал важным шагом на пути к формированию зеленого энергетического коридора в Европу.

СП по проекту «зеленого коридора» Каспий-Черное море- Европа создано в рамках подписанного между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном 25 июля 2023 года меморандума о взаимопонимании.

Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит Грузию и Румынию, и свяжет энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Длина подводного кабеля составит 1 115 км под водой и 40 км по суше), напряжение — 525 кВ, а мощность — 1 300 МВт. Завершение строительства подводного электрического кабеля через Черное море запланировано на 2032 год.

Проект включен в перечень «Проектов взаимного интереса» (PMI) Европейского союза. Европейская комиссия планирует выделить на его реализацию 2,3 млрд евро.