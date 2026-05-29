Президент России Владимир Путин заявил, что в случае начала Арменией перехода на стандарты Европейского союза интеграцию с республикой в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объективно придётся свернуть.

По его словам, в настоящее время Армения имеет доступ к «большому и развитому» рынку ЕАЭС, а льготные условия на энергоресурсы являются лишь одним из преимуществ членства в объединении.

Путин также отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС для её граждан начнут действовать стандартные миграционные требования, применяемые к иностранцам.

Говоря о курсе на евроинтеграцию, президент России подчеркнул, что Москва будет уважать любой выбор, соответствующий интересам армянского народа. Вместе с тем он напомнил, что кризис в Украине, по его мнению, также начался на фоне процесса евроинтеграции.

«Мы будем поддерживать любые решения, которые отвечают интересам армянского народа», — заявил Путин.

При этом президент РФ адресовал Еревану вопрос о том, как долго можно сидеть на двух стульях.