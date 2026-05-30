Объем кредитных вложений в экономику Азербайджана на 1 мая 2026 года составил 32 млрд 631,8 млн манатов.

Как сообщает Центральный банк, показатель увеличился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, на 2,1% — с начала года и на 9,1% — в годовом выражении.

На долю частных банков пришлось 22 млрд 440,7 млн манатов, или 68,8% общего кредитного портфеля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем их кредитных вложений вырос на 8%.

Государственные банки выдали кредитов на сумму 8 млрд 168,5 млн манатов, что на 11,6% больше по сравнению с маем прошлого года. Их доля в общем объеме кредитования увеличилась с 24,5% до 25%.

Объем кредитов, предоставленных небанковскими кредитными организациями (НБКО), достиг 2 млрд 22,6 млн манатов. За год этот показатель вырос на 12,2%, а доля НБКО в общем кредитном портфеле увеличилась с 6% до 6,2%.

В настоящее время в Азербайджане действуют 21 банк, включая три банка с государственным участием, а также 52 небанковские кредитные организации.