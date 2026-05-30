Германия и Франция начали запланированные переговоры о более тесном сотрудничестве в области ядерного сдерживания. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По информации издания, советник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер 27 мая отправился в Париж для проведения первого раунда переговоров. В парижских консультациях также приняли участие и другие европейские государства. Следующая германо-французская встреча, как указывает журнал, запланирована в Германии еще до летних парламентских каникул, которые начнутся 4 июля.

В марте канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон представили совместную декларацию, в которой заявили об углублении сотрудничества двух стран в сфере ядерного сдерживания. В документе отмечается, что стороны договорились «предпринять первые конкретные шаги уже в текущем году, включая участие Вооруженных сил Германии во французских ядерных учениях и совместные визиты на стратегические объекты, а также развитие обычных вооружений совместно с европейскими партнерами».

По данным Der Spiegel, первое участие Германии в так называемых учениях «Покер» (Poker) запланировано уже на 2026 год, предположительно, на сентябрь. На первом этапе речь идет о роли наблюдателя. В дальнейшем Бундесвер мог бы оказывать поддержку, но исключительно ту, которая не связана напрямую с ядерным оружием, например, обеспечивать сопровождение истребителями или дозаправку в воздухе.

Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР. Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ Бюхеля.

В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако тогда кабинет министров ФРГ объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО.