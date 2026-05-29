Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана — Владимира Путина, Александра Лукашенко, Касым-Жомарт Токаева и Садыра Жапарова о ситуации вокруг стремления Армении в ЕС.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Кремля.

Доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении договора о ЕАЭС будет представлен на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года.

В заявлении также говорится, что подготовка Армении к вступлению в ЕС несет существенные риски для экономической безопасности государств ЕАЭС.