Несколько американских военнослужащих и гражданских подрядчиков получили травмы в результате иранской атаки на авиабазу Али-эль-Салем в Кувейте. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, кувейтские силы противовоздушной обороны перехватили баллистическую ракету, запущенную Ираном в направлении страны. Однако обломки ракеты упали на территорию авиабазы, в результате чего пострадали около пяти человек.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара по американской военной базе, которая, по утверждению Тегерана, использовалась для атаки на объект в районе иранского города Бендер-Аббас. При этом иранская сторона не уточнила местонахождение базы.

В Центральном командовании ВС США подтвердили, что ракета, выпущенная Ираном в сторону Кувейта, была перехвачена средствами ПВО страны.

Кроме того, по информации Bloomberg, в ходе атаки Ирану удалось уничтожить один американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper и серьезно повредить еще один. Стоимость каждого такого аппарата оценивается примерно в 30 млн долларов.