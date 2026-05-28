Россия запретила ввоз овощей, фруктов, алкоголя и ряда других товаров из Армении, что стало самой масштабной торговой войной Москвы с 2015 года, пишет «Агентство».

Под запрет попали томаты, огурцы, сладкий перец, зелень и клубника, в том числе продукция, следующая транзитом через территорию Армении.

По имеющимся оценкам, на российский рынок приходится до 85% армянского экспорта овощей и фруктов, порядка 80% поставок коньяка и свыше 90% экспорта цветов. Эксперты полагают, что краткосрочные ограничения не окажут критического влияния на экономику республики, однако их длительное сохранение может нанести существенный ущерб экспортно-ориентированным компаниям.

Ранее Россия уже ввела ограничения на поставки цветов, минеральной воды «Джермук», а также продукции отдельных производителей коньяка и вина.