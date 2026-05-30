По итогам состоявшегося 29 мая в Астане саммита ЕАЭС было распространено совместное заявление президентов России Владимира Путина, Беларуси Александра Лукашенко, Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и Кыргызстана Садыра Жапарова по ситуации вокруг стремления Армении к интеграции с Европейским союзом.

Как известно, Никол Пашинян, сославшись на свою занятость предвыборной кампанией, на саммите не участвовал и его заменял вице-премьер Армении Мгер Григорян. Но участники мероприятия посчитали, что «уважительная» причина по которой отсутствовал армянский лидер, является лишь еще одним маркером скептического отношения официального Еревана к перспективам пребывания в Евразийском союзе. Такая двусмысленность уже давно беспокоит лидеров ЕАЭС, и прежде всего Россию, которая уверена, что нынешние армянские власти для себя давно решили, куда следует интегрироваться Армении, и теперь лишь тянут время в надежде выждать удобный момент для окончательного разрыва с партнерами по нынешнему союзу. Дело в том, что в последние годы, более того – в последние месяцы, армянские руководители недвусмысленно давали понять, что их стратегической целью является движение в сторону евроинтеграции.

А в начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян прямо заявил, что Армения хотела бы вступить в Европейский союз.

«Это наша промежуточная основная цель, поскольку мы понимаем, что ни одна страна не может стать полноценным членом ЕС без соответствия этим стандартам. Если нас примут в полноправные члены ЕС, мы будем рады и счастливы этому. Если же не примут, в любом случае мы окажемся в выигрышной позиции, поскольку Республика Армения будет страной, имеющей европейские стандарты», — сказал тогда премьер.

Но в Москве, судя по всему, ждать окончательного решения Еревана не собираются, и российский лидер, надо полагать, убедил своих партнеров выступить с публичным обращением к армянскому руководству с тем, чтобы даже не оно, а армянский народ определился со своим участием в ЕАЭС. Неслучайно, в своем заявлении лидеры четырех стран заявили о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза.

В заявлении также говорится, что сама подготовка Еревана к интеграции в Евросоюзом создает существенные риски для экономической безопасности государств ЕАЭС и может нанести ущерб странам союза.

В общем-то это понятно, ведь если Армения начнёт глубоко сближаться с ЕС — менять стандарты, правила сертификации, таможенное администрирование, цифровые системы контроля, пограничные процедуры, то она постепенно будет выходить из общей регуляторной политики ЕАЭС. Надо полагать, что в этом объединении вряд ли будут дожидаться, чтобы подобные процессы происходили у них на глазах.

Что касается самой Армении и ее положении в ЕАЭС, то достаточно обратиться к цифрам. Они достаточно наглядно показывают, что для Армении — ЕАЭС сегодня имеет значительно большее непосредственное экономическое значение, чем Евросоюз. Так, объём торговли Армении с государствами евразийского пространства примерно в шесть раз превышает показатели торговли с ЕС.

Ключевую роль играет Россия, на которую приходится более половины всей внешней торговли Армении. Российский рынок остаётся основным направлением для армянского экспорта, включая продовольствие, сельскохозяйственную продукцию, напитки и товары перерабатывающей промышленности. Около 80% потребляемого в стране природного газа Армения получает из России.

Кроме того, благодаря членству в ЕАЭС граждане Армении имеют свободный доступ к рынку труда государств союза, прежде всего России. Денежные переводы армянских трудовых мигрантов из России в последние годы исчисляются миллиардами долларов и остаются одним из важных источников поступления валюты в страну. По отдельным оценкам, только за 2025 год объём переводов из России приблизился к 4 млрд долларов – 13 % ВВП.

Вот почему, несмотря на активизацию политического диалога между Ереваном и Брюсселем, в чисто экономическом плане значение ЕАЭС для Армении сегодня остаётся существенно выше, чем значение Европейского союза.

Но в Ереване, похоже, предпочитают внимание на этом не акцентировать. Зато его партнеры по Евразийскому союзу, похоже, так не думают. Скорее именно поэтому на саммите в Астане лидеры договорились, что представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России представят на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года доклад о возможных последствиях приостановления действия договора о ЕАЭС в отношении Армении. Фактически к декабрю страны ЕАЭС намерены подготовить для Еревана подробный перечень последствий, с которыми Армения может столкнуться в случае дальнейшего расхождения с интеграционными обязательствами союза. Речь может идти как о торговых и таможенных вопросах, так и о перспективах участия страны в общем экономическом пространстве ЕАЭС.

Как известно, значительная часть армянского бизнеса тесно связана с рынками стран ЕАЭС, а сотни тысяч граждан Армении работают, ведут предпринимательскую деятельность или имеют экономические связи на пространстве союза. В этом контексте заявление ЕАЭС может иметь не только внешнеполитическое и экономическое, но и внутриполитическое значение. Накануне парламентских выборов, которые пройдут 7 июня, оно фактически напоминает армянскому обществу о возможных экономических издержках дальнейшего отдаления от евразийской интеграции, и может стать дополнительным фактором в дискуссии о внешнеполитическом курсе страны.

В самой Армении поспешили заверить партнёров, что никаких изменений курса не происходит.

«Армения подтверждает приверженность взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС», — заявил вице-премьер Мгер Григорян, подчеркнув, что республика намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза.

Однако в Москве и некоторых других столицах стран ЕАЭС в последнее время всё меньше склонны верить словам из Еревана. Здесь, по всей видимости, предпочитают руководствоваться старым принципом: цыплят по осени считают. Вернее, в данном случае — по декабрю, когда будет представлен доклад о последствиях возможного приостановления действия договора о ЕАЭС в отношении Армении. Тем более что до этой «осени» по историческим меркам осталось не так уж много времени, а реальные шаги зачастую говорят значительно больше, чем самые правильные заявления.