Роль возможного европейского посредника в диалоге с Москвой — не для Джорджи Мелони. Александр Лукашенко решительно отвергает идею о том, что именно женщина должна возглавить возможные переговоры с Россией и, раскрыв некоторые подробности недавнего телефонного разговора с Эммануэлем Макроном, назвал именно французского президента наиболее подходящей фигурой для того, чтобы взять на себя европейское дипломатическое лидерство.

Как передает белорусское агентство БелТА, президент Беларуси якобы призвал Макрона лично возглавить диалог с Москвой, опираясь на его многолетний политический опыт. «Ты аксакал, начинай шевелиться», — будто бы сказал Лукашенко хозяину Елисейского дворца, подчеркнув, что другие ключевые европейские лидеры, от канцлера Германии Фридриха Мерца до премьера Великобритании Кира Стармера, политически гораздо моложе.

Больше всего обсуждений вызвали слова, косвенно адресованные итальянскому премьеру.

Заявления белорусского президента прозвучали на фоне обсуждаемой в Европе идеи назначить специального посланника, который координировал бы отношения с Россией и представлял общую позицию Союза на будущих переговорах по конфликту в Украине.