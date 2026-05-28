Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что предпосылок для сворачивания российской военной базы в Армении на данный момент нет.

«Что касается российской базы, она живет, работает, действует, и мы пока не видим никаких предпосылок и угроз к тому, чтобы этой базы там не было. Эта база существует и есть там ради безопасности Армении», – сказал он журналистам.

С 1995 года в городе Гюмри на севере Армении дислоцирована 102-я российская военная база. В 2011 году срок ее пребывания в республике был продлен до 2044 года.