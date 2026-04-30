Международный валютный фонд рекомендовал Азербайджану продолжить диверсификацию экономики и усилить роль частного сектора.

Как отмечается в материалах фонда, расширение участия бизнеса, в том числе за счёт прямых иностранных инвестиций, требует углубления рынков капитала, повышения производительности труда через инвестиции в человеческий капитал, а также продолжения реформ по сокращению неформальной занятости.

В МВФ также считают, что снижение роли регулируемых цен и сокращение субсидий государственным предприятиям будет способствовать усилению конкуренции и повышению эффективности их работы. Одновременно рекомендуется улучшать корпоративное управление, повышать прозрачность, привлекать независимых членов в наблюдательные советы и продолжать приватизацию госсектора.

Согласно прогнозам фонда, стратегические валютные резервы Азербайджана в 2026 году достигнут $90,4 млрд. Из них на долю Центрального банка Азербайджана придётся $14,4 млрд, а активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана составят $76 млрд. В последующие годы ожидается постепенный рост резервов с достижением уровня около $94 млрд к 2030 году.

Фонд также обращает внимание на денежно-кредитную политику: при сохранении инфляционного давления Центральному банку Азербайджана рекомендуется повысить учетную ставку. Прогноз инфляции на 2026 год составляет около 6%.

В МВФ подчёркивают важность прозрачной коммуникации регулятора и решения структурных проблем, включая долларизацию и низкую конкуренцию в банковском секторе. При этом переход к стандартам Базель III, по оценке фонда, уже способствовал снижению рисков финансовой системы, однако регулятору следует продолжать контроль за устойчивостью банков и развитием механизмов финансовой безопасности.