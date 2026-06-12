Правительство Азербайджана 7, 9 и 11 июня поэтапно репатриировало из Сирии 23 граждан страны, включая женщин и детей. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

На начальном этапе были установлены местонахождение, личности и гражданская принадлежность возвращаемых лиц — граждан Азербайджана. Дипломатические представительства республики в Сирии и Турции, а также генконсульство в Стамбуле обеспечили координацию процесса. Гражданам были оформлены «Свидетельства о возвращении в Азербайджан» и предоставлены авиабилеты.

В Сирию была направлена межведомственная рабочая группа, которая провела первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов.

В страну возвращены 23 гражданина Азербайджана – 7 женщин и 16 детей.

В дальнейшем планируется реализация мер по их социальной адаптации и реинтеграции.

МИД отметил, что работа по репатриации граждан, оказавшихся в зонах вооруженных конфликтов за рубежом, будет продолжена.