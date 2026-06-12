В 2025 году впервые за годы независимости Азербайджана в пяти из шести компонентов сводного бюджета сформировался профицит.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на внеочередном заседании Милли Меджлиса при обсуждении исполнения госбюджета 2025 года, сообщает Report.

По его словам, профицит сводного бюджета составил 3 млрд 355,1 млн манатов или 2,6% ВВП. «Источником формирования профицита являются, наряду с государственным бюджетом, Государственный нефтяной фонд, Государственный фонд социальной защиты, Фонд страхования от безработицы, а также бюджетный профицит Нахчыванской Автономной Республики», — отметил он.

Кроме того, председатель отметил, что в 2025 году доходы государственного бюджета достигли самого высокого уровня с момента обретения независимости и составили 39,2 млрд манатов.

«На фоне значительного роста доходов одновременно наблюдался исторический рост расходов, и их общий объем составил 38,6 млрд манатов. Однако по расходам был зафиксирован самый низкий уровень исполнения за последние 10 лет — 93,2%. По сравнению с прогнозом бюджетные расходы не были выполнены на 2 млрд 803 млн манатов. Это также повлияло на один из ключевых параметров фискальной дисциплины — бюджетный баланс. В результате запланированный дефицит государственного бюджета в размере 3 млрд манатов был заменен профицитом в 580 млн манатов», — отметил он.

Он также отметил, что доходы госбюджета достигли 39,2 млрд манатов, расходы — 38,6 млрд манатов. Исполнение расходов составило 93,2%, что стало минимальным уровнем за 10 лет и привело к снижению дефицита до профицита в 580 млн манатов вместо прогнозируемых 3 млрд манатов.