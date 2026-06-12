В ряде регионов Азербайджана по состоянию на 18:00 12 июня наблюдаются дождливые погодные условия, при этом в отдельных местах осадки носят интенсивный характер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Агдере, Гедабее, Дашкесане, Гёйгёле, Агдаме, Нафталане и Гёранбое временами идут дожди.

В Гедабейском районе в период с 17:01 до 17:03 выпал град диаметром 11 мм. Осадки в виде града также зафиксированы в селах Славянка, Сёюдлю, Маариф и Гарадаг этого же района.

С 17:32 до 17:44 град наблюдался в селе Керемли Гёйгёльского района.