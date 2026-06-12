Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Поздравляю вас и народ Азербайджана с Днем независимости. Благодарен за нашу истинную дружбу, которая с годами становится еще крепче, и за связи между нашими народами. Очень высоко ценю ваши усилия, вносящие вклад в региональную стабильность, играющие важную роль в продвижении мира и приближающие нас к достижению наших общих целей, а также вашу решительную позицию в борьбе с экстремизмом», – говорится в поздравлении.

Нетаньяху выразил благодарность Алиеву за неизменную поддержку Израиля со стороны его страны, солидарность, проявленную после атаки ХАМАС 7 октября, а также за усилия в противодействии региональным угрозам. Он отметил, что это подтверждает доверие и уважение, лежащие в основе партнерства между правительствами и народами двух стран.

«С нетерпением жду дальнейшего расширения наших двусторонних отношений и сотрудничества в различных направлениях, включая искусственный интеллект, авиацию, туризм, академические сферы, а также проведения очередного заседания Совместной комиссии. Желаю вам, вашей семье и народу Азербайджана еще большего процветания и успехов», – говорится в поздравлении.