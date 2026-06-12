Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила о вынужденном сокращении частоты рейсов по ряду направлений из Узбекистана в Россию на фоне дефицита авиационного топлива и роста его стоимости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

В компании уточнили, что пассажирам отмененных рейсов предложены два варианта: бесплатное переоформление билета на ближайший доступный рейс либо полный возврат его стоимости без штрафных санкций. Возврат средств осуществляется по месту приобретения билета.

При этом в авиакомпании не уточнили, какие именно направления будут затронуты сокращением частоты рейсов.

Рост цен на авиационное топливо начался после начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля и блокировки Ормузского пролива. По данным Independent на 4 мая, с начала конфликта стоимость топлива увеличилась почти на 84%.