Тактические учения с боевой стрельбой прошли в Каспийском море с участием военнослужащих Военно-морских и Военно-воздушных сил (ВМС и ВВС), Береговой охраны Государственной пограничной службы (БОГПС), а также Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Маневры были посвящены отработке действий при обороне критически важной энергетической инфраструктуры на море и в прибрежной зоне.

Подразделения морского спецназа при поддержке вертолетов ВВС и артиллерийских катеров провели операции по освобождению захваченного судна и заложников, а также по уничтожению разведывательных групп условного противника. Десантно-штурмовые подразделения высадились на острове и в прибрежной зоне, где ликвидировали укрывшихся боевиков.

В ходе учений также отрабатывались ликвидация возгорания на поврежденном судне, спасение людей, оказавшихся за бортом, разминирование, а также эвакуация раненых с использованием быстроходных катеров.

Маневры завершились показательным проходом кораблей и новых безэкипажных катеров.