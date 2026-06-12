Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что американские власти финансировали деятельность биолабораторий с опасными патогенами в Украине, а также в ряде других стран мира.

«После (нескольких) месяцев изучения информации и архивов разведывательного сообщества я сегодня предаю огласке новые свидетельства давнего финансирования правительством США свыше 120 биолабораторий в более чем 30 странах. Эти биолаборатории включают объекты в таких местах, как Украина, которые могут находиться под угрозой в связи с продолжающейся войной России и Украины. В действительности разведывательное сообщество ранее предупреждало, что финансируемая США биолаборатория в Украине, вероятно, содержала опасные патогены и была уязвимой для… угроз атаки, захвата или нанесения ей ущерба со стороны России», – заявила Габбард в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Глава Национальной разведки США заявила, что до настоящего времени свидетельства, касающиеся существования и финансирования этих лабораторий, намеренно скрывались от американских граждан.