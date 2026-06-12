Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран согласовали окончательный текст соглашения об урегулировании конфликта.

«Отбросив слухи, мы можем подтвердить, что окончательный, согласованный текст мирного соглашения оформлен, и Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас», – написал Шариф в соцсети X.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Исламабадский меморандум о взаимопонимании с США близок к завершению.