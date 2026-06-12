Иран не получит никаких денежных средств ни за подписание соглашения с США, ни за участие в переговорном процессе, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Иранцы не получают никаких денег, и никакие средства не будут разблокированы просто за заключение сделки или участие во встрече. Сделка выстроена таким образом, чтобы приоритетом были интересы США и их союзников», – написал Вэнс в соцсети X.

По его словам, экономические выгоды для исламской республики возможны лишь при условии выполнения ею взятых на себя обязательств. Вэнс также выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп сможет достичь положительного результата в переговорах с Ираном.