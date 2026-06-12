Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев заявил, что в 2025 году средняя месячная номинальная заработная плата в стране выросла на 9,3%.

Выступая на заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта «Об исполнении государственного бюджета за 2025 год», министр отметил, что экономика страны продолжает демонстрировать стабильный рост, пишут местные СМИ.

По его словам, в 2025 году валовой внутренний продукт Азербайджана в реальном выражении увеличился на 1,4% и составил 129,1 млрд манатов. ВВП на душу населения вырос до 12,6 тыс. манатов.

Бабаев подчеркнул, что благодаря диверсификации экономики и развитию ненефтяного сектора был достигнут рост на 2,7%, при этом доля ненефтяного сектора в ВВП составила 72% (92,3 млрд манатов), что на 6,1 млрд манатов больше по сравнению с 2024 годом.

Он также сообщил, что ненефтяной экспорт вырос на 8,1% и достиг 3,6 млрд долларов США. По его словам, профицит платежного баланса и согласованная денежно-кредитная и бюджетная политика способствовали сохранению стабильности национальной валюты.

Инфляция в декабре 2025 года составила 5,2%, а среднегодовая инфляция — 5,6%, оставаясь в пределах целевого диапазона.

Доходы населения на душу населения увеличились на 7,6%, что выше уровня инфляции, что, по словам министра, свидетельствует об улучшении уровня жизни.

Отдельно отмечено, что на начало года совокупные валютные резервы Азербайджана составили 85,1 млрд долларов США, превысив внешний государственный долг примерно в 17,7 раза и составив 112,1% ВВП. Бабаев подчеркнул, что Азербайджан входит в число стран, чьи валютные резервы превышают объем ВВП, что обеспечивает макроэкономическую стабильность.

Также министр сообщил, что средняя цена нефти Azeri Light в 2025 году составила около 71 доллара за баррель, что на 1,4% выше бюджетного прогноза.