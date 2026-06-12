Конфликт между двумя мужчинами в торговом центре «Садарак» в Баку завершился поножовщиной, один из участников задержан полицией. Об этом сообщает Qafqazinfo.

В расположенном в поселке Локбатан Гарадагского района Баку торговом центре «Садарак» произошел конфликт между двумя жителями столицы – 46-летними Вугаром Худавердиевым и Фаигом Аббасовым.

Согласно информации, в ходе инцидента Аббасову нанесли ножевое ранение в брюшную полость.

В результате Худавердиев был задержан сотрудниками полиции в качестве подозреваемого, по факту проводится расследование.

Отмечается, что пострадавший Аббасов является предпринимателем и владельцем нескольких магазинов одежды.