Конфликт между двумя мужчинами в торговом центре «Садарак» в Баку завершился поножовщиной, один из участников задержан полицией. Об этом сообщает Qafqazinfo.
В расположенном в поселке Локбатан Гарадагского района Баку торговом центре «Садарак» произошел конфликт между двумя жителями столицы – 46-летними Вугаром Худавердиевым и Фаигом Аббасовым.
Согласно информации, в ходе инцидента Аббасову нанесли ножевое ранение в брюшную полость.
В результате Худавердиев был задержан сотрудниками полиции в качестве подозреваемого, по факту проводится расследование.
Отмечается, что пострадавший Аббасов является предпринимателем и владельцем нескольких магазинов одежды.