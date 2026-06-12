Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что рассчитывает на преодоление существующих разногласий в армяно-российских отношениях путем открытого диалога.

«Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу, а отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут и дальше развиваться в духе взаимопонимания, взаимоуважения и добрососедства на благо наших государств и народов», – приводят заявление Григоряна армянские СМИ.

Григорян отметил, что Армению и Россию связывают многовековые исторические отношения. Он подчеркнул, что в Ереване высоко оценивают историю сотрудничества между двумя странами и уверены, что дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия отвечает интересам обеих сторон и способствует укреплению стабильности и благополучия в регионе.

Ранее посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что Москва готова в конструктивном ключе пересмотреть подходы к отношениям с Арменией с учетом новых реалий.